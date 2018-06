Mapeamento Aéreo com Drone

A Virtual Photo firmou uma parceria estratégica com a DRONE4MAP (drome4map.com.br), empresa especializada na captura e tratamento de imagens aéreas com drones na área de aerofotogrametria.



Com mais de 10 anos de atuação no mercado de fotografia corporativa e industrial, atualmente um dos líderes de mercado na área de documentação e timelapse de obras de longo prazo, a Virtual Photo irá prestar os serviços de planejamento e captação de imagens aéreas com drones.

A DRONE4MAP irá cuidar de todo o processamento, análise e entrega dos produtos, visando atender as necessidades de topógrafos, engenheiros, agricultores e gestores de empresas que usam a tecnologia para otimizar seus processos.