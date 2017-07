Obras REPLAN

Documentação usando técnica timelapse de montagem industrial.

Dezembro/2011.

Filmagem da montagem de torre de aproximadamente 80 metros de altura e instalação de suporte e reator na Unidade de Reforma Catalítica (URC).

A atividade foi realizada na Refinaria de Paulína (REPLAN/PETROBRAS), como parte das obras de modernização e ampliação da unidade, durante 15 dias no mês de dezembro de 2011.

A produção do vídeo foi planejada com antecedência, com a definição dos pontos de instalação das câmeras, construção de andaimes para instalação das mesmas e definição do setup ideal dos equipamentos, em função do tipo de movimentação que iria ocorrerem em cada atividade.