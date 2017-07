Tutorial: como usar a área do cliente da Virtual Photo

Seguem abaixo algumas instruções para o uso da área do cliente em nosso site.

No alto, à direita, está a opção Entrar.

Na versão para celulares, basta clicar nas 3 barras no alto à esquerda e posteriormente escolher a opção Entrar na parte inferior da tela:

Após o login você será redirecionado para sua área do cliente, onde poderá escolher o que consultar, de acordo com os serviços que contratou:

FOTOGRAFIA: para consulta e download de fotografias convencionais;

VÍDEO: para consulta e download de vídeos;

FOTO 360: para consulta e visualização de fotos em 360 graus;

TIMELAPSE FILMES: para consulta e download de filmes timelapse mensais;

TIMELAPSE FOTOS: para consulta e download de fotos diárias geradas pelas câmeras timelapse;

FOTOGRAFIA:

Ná página de fotografia aparece a lista com todos as documentações realizadas, em ordem decrescente de data.

Clicando no check-box no lado direito da página, abaixo de DOWNLOAD será marcado todo o conteúdo do ítem.

Para fazer o DOWNLOAD basta clicar na versão em ALTA (imagens no támanho máximo) ou BAIXA (imagens com 800 pixels de largura). Será feito o descarregamento das fotos em sua máquina em uma pasta zipada (XXX.ZIP).

Clicando em um determinado ítem da lista você será redirecionado para a página com os ícones das fotos produzidas. Aqui pode-se fazer o download de fotos individuais, ou mesmo de todas, marcando a opção TODAS e em seguida clicando em ALTA ou BAIXA resolução.

Para ampliar a foto basta clicar no ícone correspondente.

VÍDEO:

A área de vídeos segue a mesma regra. Uma listagem com os vídeos produzidos em ordem decrescente de data. Ao clicar em um determinado ítem vamos para a página com os ícones dos vídeos. Basta clicar no ícone de DOWNLOAD e o vídeo será descarregado para sua máquina ou dispositivo móvel. Os vídeos são baixados individualmente.

TIMELAPSE FILMES: Nesta área estão os filmes timelapse mensais. O vídeo mais recente é mostrado ao alto e os demais podem ser consultados na listagem abaixo.