Aprenda tudo sobre a técnica de timelapse, usada para produzir filmes a partir de fotografias.

Filmes timelapse são muito usados para documentar obras de curta e longa duração, bem como para produzir filmes de alto impacto visual para uso publicitário.

TIMELAPSE é uma técnica fotográfica em que cada fotograma é gerado em intervalos de tempo fixos, durante um determinado período.



EXEMPLO:

fotos a cada 10s durante 2 horas. As imagens capturadas são processadas e geram um filme acelerado. Desse modo, as alterações que são sutis aos nossos olhos, como o movimento das nuvens no céu, tornam-se evidentes.

Timelapse para documentação de obras.

A documentação de obras com câmeras fotográficas de alta resolução permite o acompanhamento da evolução da obra gerando imagens com alto nível de detalhes.

Confira no vídeo abaixo o timelapse de uma obra com duração de 12 meses.

Nesta documentação usamos uma configuração com disparos de fotos a cada 15 minutos.

Dependendo da duração da obra, definimos o tempo entre cada disparo. A regra básica aqui é a seguinte: quanto menor o tempo da obra, menor o intervalo entre os disparos.

TEMPO DE OBRA INTERVALO DE DISPARO 12-36 meses 15 minutos 6-12 meses 10 minutos 3-6 meses 5 minutos 1-3 meses 3 minutos

O registro de obras usando filmes timelapse permite controlar vários aspectos da construção:

Registro de processos executados para medição e controle;

Reduzir um evento de grande duração para um curto intervalo de tempo;

Avaliar o progresso e a evolução da obra;

Ter uma visão clara do processo a qualquer momento;

Capturar uma memória e convertê-la em uma ferramenta de comunicação.

Nosso equipamento de timelapse

Nosso equipamento usa câmeras profissionais DSLR da marca Nikon. Trabalhamos com modelos de 12 a 24 megapixels e lentes de distância focal de 10 a 18 mm.

Caixa em aço carbono resistente ao sol e a chuva;

Lente de distância focal mínima de até 10 mm;

Funcionamento autônomo por bateria e energia solar, bem como com fonte de energia elétrica;

Sistema com interface para acesso online e manutenção remota, permitindo transmissão em tempo real como também ajustes, mudanças de configuração e monitoramento do funcionamento.

Monitoramento de obras em tempo real

Nosso sistema permite a transmissão de imagens em tenpo real. Por meio de um sistema informatizado controlamos o funcionamento da câmera, de tal forma que podemos alterar a configuração do sistema à distância.

Todo material produzido (fotos e vídeos) é armazenado na área do cliente em servidor seguro (Amazon Web Service), protegido por senha, o que permite a consulta e download de fotos e vídeos em qualquer tipo de plataforma.

Resolução dos filmes de timelapse

A resolução nativa dos filmes produzidos por nossas câmeras é 4k ( 3840 × 2160 pixels).

Na imagem acima temos uma foto capturada com uma câmera de 24 megapixels, ou seja, ela possui 6.000 x 4.000 pixels.

Um filme com resolução 4K tem 3840 x 2160 pixels, dessa forma a imagem produzida por nosso equipamento é bem maior que o frame de um vídeo 4k.

O equipamento de maior definição que utilizamos produz fotos com uma resolução maior que um filme 4k, por conseguinte podemos recortar a imagem e mesmo assim teremos um filme sem perda de qualidade.

