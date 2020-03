Timelapse Usina Solar Americana

Timelapse e imagens de drone documentaram a evolução da obra

A Virtual Photo documentou a construção da Usina Solar Americana, usando a técnica de timelapse, captura de vídeos com drone e aerofotogrametria.

A nova usina de geração de energia solar fotovoltaica foi construída pela Envo, e inaugururada nesta terça-feira, 11.02.2019, na cidade de Americana, em São Paulo.

A empresa, braço do grupo CPFL Energia voltado para o mercado de geração distribuída, investiu R$ 4,6 milhões nas obras. O empreendimento conta com 3.320 módulos de captação da luz do sol e tem potência instalada de 1,12 MW, o suficiente para abastecer cerca de 738 residências.

A técnica de aerofotogrametria permitiu avaliar a evolução da construção usando a sobreposição de imagens georreferenciadas.