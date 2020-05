Documentação timelapse. Mais uma obra iniciada!

Iniciamos a documentação timelapse de mais uma obra da PPP Habitacional do estado de São Paulo

A Canopus Engenharia é nossa cliente desde 2017. Durante os últimos 3 anos realizamos a documentação de obras usando a técnica de timelapse em 2 obras e estamos iniciando a documentação da terceira construção agora.

Câmeras timelapse de alta resolução e transmissão em tempo real

Para as documentações usamos nosso equipameneto de alta resolução, gerando filmes timelapse originais em 4k. Durante as obras os engenheiros da construtora acompanharam com imagens em alta resolução e em tempo real toda a evolução da obra.

Complexo Júlio Prestes

https://virtualphoto-bucket-website.s3.amazonaws.com/filmes/timelapse/TimelapseDuqueCaxias_Completo_alta.mp4

A primeira documentação timelapse realizada para a empresa foi a construção do Complexo Júlio Prestes, por meio da PPP Habitacional, uma parceria entre o governo do estado de São Paulo, a prefeitura da cidade e a Canopus Holding S/A.

O Complexo Júlio Prestes engloba 5 tores e 914 moradias, fazendo parte da PPP do Centro, com investimentos de R$ 1,4 bilhão.

O empreendimento engloba duas quadras vizinhas à Praça Júlio Prestes, em frente à estação de trem da CPTM e à sala São Paulo. No local foram construídas torres residenciais na chamada quadra 49, onde funcionava a antiga rodoviária do Estado.

A concessionária PPP Habitacional SP, vencedora da licitação e gerida pela construtora Canopus, investiu R$ 919 milhões na obra.

Timelapse Quadra 50

Em 2019 realizamos a documentação timelapse de outra obra do projeto, a Quadra 50, na região central.

Documentação da Quadra 69

Em fevereiro de 2020 iniciamos o timelapse da obra da Quadra 69. Serão 3 torres com 210 moradias.