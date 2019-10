TIMELAPSE PLANTA DE ETANOL DE MILHO

Mais uma documentação finalizada! A Cerradinho Bio utilizou nossos serviços de documentação de obras para acompanhar a construção de sua nova unidade de etanol de milho.

A obra foi realizada na cidade de Chapadão do Céu (GO). Durante 12 meses nossos equipamentos transmitiram em tempo real imagens em alta resolução de toda a evolução do empreendimento.

Usando nossa tecnologia os engenheiros puderam acompanhar com riqueza de detalhes as várias fases da obra, identificando problemas e falhas durante a cosntrução.

O departamento de comunicação da Cerradinho Bio também utilizou os filmes timelapse mensais para divulgar internamente, e também em suas redes sociais , a evolução do projeto.